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    Порошенко и Меркель подтвердили безальтернативность мирного урегулирования в Донбассе

    Собеседники отметили необходимость обеспечить немедленное прекращение огня

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили общую позицию о безальтернативности мирного пути урегулирования конфликта в Донбассе.

    Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба главы украинского государства, ссылаясь на встречу Порошенко и Меркель в рамках визита президента в Германию. "Стороны еще раз подтвердили общую позицию относительно безальтернативности мирного урегулирования и деэскалации в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями", - отметили в пресс-службе.

    Собеседники отметили необходимость обеспечить немедленное прекращение огня, полный отвод тяжелой техники, освобождение всех заложников и доступ инспекторов ОБСЕ ко всем объектам, включая неконтролируемые участки украинско-российской границы.

    Канцлер Германии положительно оценила начало работы подгрупп в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Украине и подтвердила неизменность той позиции, что структура и формат работы этих подгрупп "должны четко соответствовать структуре контактной группы, в частности, в части председательства представителей ОБСЕ".

    Порошенко и Меркель обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства" в Риге, в том числе шаги по введению для украинцев безвизового въезда в страны Шенгенской зоны.

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