​Порошенко и Байден договорились подписать соглашение по траншу на 1 млрд. долларов

Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден договорились о подписании соглашения по третьему траншу кредитных гарантий на 1 млрд. долларов.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем твиттере.

«Порошенко и Байден договорились о подписании соглашения по третьему траншу кредитных гарантий на 1 млрд. долларов», — написал Цеголко.

Ранее вице-президент США Джо Байден призвал нового премьер-министра Украины Владимира Гройсмана быстро заняться реформами.