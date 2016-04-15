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    ​Порошенко и Байден договорились подписать соглашение по траншу на 1 млрд. долларов

    Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко

    Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден договорились о подписании соглашения по третьему траншу кредитных гарантий на 1 млрд. долларов.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем твиттере.

    «Порошенко и Байден договорились о подписании соглашения по третьему траншу кредитных гарантий на 1 млрд. долларов», — написал Цеголко.

    Ранее вице-президент США Джо Байден призвал нового премьер-министра Украины Владимира Гройсмана быстро заняться реформами.

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