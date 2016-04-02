​Порошенко хочет, чтобы ОБСЕ ввела в Донбасс военных

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко считает, что вооруженный конфликт на юго-востоке страны может разрешить вооруженная полицейская миссия ОБСЕ в Донбассе.

Как передает Report, об этом заявил он на брифинге после саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне.

"Одним из вариантов решения проблемы является международный компонент безопасности в виде полицейской вооруженной миссии ОБСЕ", — добавил Порошенко.

Он при этом отметил, что для этого необходимо соответствующее решение ОБСЕ.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что "Украина настаивает на полном выполнении Минских соглашений" и "необходимости полного вывода военной техники и расформирования незаконных вооруженных групп", передает РИА Новости.