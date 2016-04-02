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    ​Порошенко хочет, чтобы ОБСЕ ввела в Донбасс военных

    По его мнению, вооруженная полицейская миссия – один из вариантов решения проблемы на юго-востоке Украины

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко считает, что вооруженный конфликт на юго-востоке страны может разрешить вооруженная полицейская миссия ОБСЕ в Донбассе.

    Как передает Report, об этом заявил он на брифинге после саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне.

    "Одним из вариантов решения проблемы является международный компонент безопасности в виде полицейской вооруженной миссии ОБСЕ", — добавил Порошенко.

    Он при этом отметил, что для этого необходимо соответствующее решение ОБСЕ.

    Кроме того, Порошенко подчеркнул, что "Украина настаивает на полном выполнении Минских соглашений" и "необходимости полного вывода военной техники и расформирования незаконных вооруженных групп", передает РИА Новости.

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