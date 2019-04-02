Порошенко готов участвовать в дебатах с Зеленским

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко, который выходит во второй тур выборов президента Украины, готов принять участие в дебатах с победителем первого тура Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости об этом заявил в понедельник глава крупнейшей в украинском парламенте фракции партии "Блок Петра Порошенко" (БПП), один из руководителей штаба кандидата Артур Герасимов.

ЦИК Украины в понедельник сообщил, что состоится второй тур выборов президента Украины. Планируется, что голосование состоится 21 апреля. Ранее руководитель избирательной кампании Порошенко Игорь Грынив заявлял, что действующий президент примет участие в теледебатах, если будет второй тур выборов. Зеленский позднее заявил, что готов к дебатам с Порошенко.