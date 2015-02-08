Порошенко готов провести референдум о федерализации

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос о федерализации и автономии отдельных регионов страны должен решать только всеукраинский референдум.

"Вопрос федерализации я готов поставить на референдум, и я знаю результаты, вопрос государственного языка я готов поставить на референдум - и я знаю результаты", - сказал Порошенко.

По словам президента, есть абсолютно четкая процедура, и речь идет не о решении парламента или правительства, а о решении украинского народа, передает Report со ссылкой на BBC.

"Вопрос автономии - это вопрос изменений в конституцию. И, конечно, он будет требовать другой модели обсуждения, включая референдум", - пояснил Порошенко.