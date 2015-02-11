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    Порошенко: Если на встрече не примут нужные решения, ситуация на Украине пойдет вразнос

    Лукашенко заверил украинского лидера, что Белоруссия будет делать все возможное для установления мира на Украине

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко убежден, что если на минской встрече не будут приняты соответствующие решения, то тогда ситуация, связанная с кризисом на Украине, пойдет фактически в разнос. "Весь мир ожидает, или ситуация пойдет путем деэскалации, отвода вооружений, прекращения огня, (...) тогда ситуация практически пойдет вразнос", - заявил он, встречаясь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в свою очередь, Лукашенко заверил украинского лидера, что Белоруссия будет делать все возможное для установления мира на Украине.

    Напомним, что Порошенко прибыл в Минск для участия во встрече "нормандской четверки". Также для встречи в этом формате в Белоруссию прибыли президенты России, Франции и канцлер ФРГ.

      

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