Порошенко: Если на встрече не примут нужные решения, ситуация на Украине пойдет вразнос

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко убежден, что если на минской встрече не будут приняты соответствующие решения, то тогда ситуация, связанная с кризисом на Украине, пойдет фактически в разнос. "Весь мир ожидает, или ситуация пойдет путем деэскалации, отвода вооружений, прекращения огня, (...) тогда ситуация практически пойдет вразнос", - заявил он, встречаясь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в свою очередь, Лукашенко заверил украинского лидера, что Белоруссия будет делать все возможное для установления мира на Украине.

Напомним, что Порошенко прибыл в Минск для участия во встрече "нормандской четверки". Также для встречи в этом формате в Белоруссию прибыли президенты России, Франции и канцлер ФРГ.