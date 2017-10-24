Порошенко: Досрочных выборов в Украине не будет

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Досрочных выборов в Украине не будет. Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

"Осталась меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию президента и Верховной рады. Как я вам говорил, никаких досрочных выборов не будет", — сказал Порошенко.

Плановые выборы украинского парламента и главы государства пройдут осенью и весной 2019 года.

Ранее несколько тысяч человек начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.