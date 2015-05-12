​Порошенко: Донецкий аэропорт будет отбит и восстановлен

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что донецкий аэропорт, который находится под контролем сепаратистов "Донецкой народной республики", будет отбит.

Как передает Report, об этом сказал он на премьере документального фильма "Аэропорт".

"Я не сомневаюсь, мы освободим аэропорт, потому что это наша земля. И мы восстановим аэропорт", - сказал он.

Он также пообщался с теми, кто принимал участие в боях на территории донецкого аэропорта.