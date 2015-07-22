Порошенко: Донбасс останется в составе Украины, его специфика будет учтена

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Донбасс останется в составе Украины, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Донбасс был, есть и будет украинским. Он будет свободно говорить и на украинском, и на русском. Специфика региона будет учтена", - сказал президент, выступая в Северодонецке Луганской области.

В среду президент поручил своим представителям в контактной группе подписать соглашение о 30-километровой буферной зоне в Донбассе. "Я внес и поручил нашим представителям подписать с ОБСЕ и РФ соглашение, которое будет гарантировать 30-километровую буферную зону в зоне соприкосновения - отвести танки, артиллерию, и сделать так, чтобы в Северодонецке, Лисичанске, Попасной не было слышно канонад", - сказал он.

"Я очень надеюсь, что это реальное начало реального прекращения огня, освобождения заложников и обеспечения контроля над соблюдением мира", - добавил Порошенко.