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Попытка запуска разведывательного спутника КНДР завершилась неудачно

Попытка запуска разведывательного спутника КНДР завершилась неудачно Вторая попытка КНДР запустить разведывательный спутник закончилась неудачно из-за проблем, возникших на третьем этапе полета ракеты-носителя.
Другие страны
24 августа 2023 г. 04:39
Попытка запуска разведывательного спутника КНДР завершилась неудачно

Вторая попытка КНДР запустить разведывательный спутник закончилась неудачно из-за проблем, возникших на третьем этапе полета ракеты-носителя.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Министерство обороны Японии зафиксировало падение нескольких частей ракеты КНДР. Согласно информации ЦТАК, "полет первой и второй ступеней новой ракеты-носителя прошел нормально, но во время полета третьей ступени произошла нештатная ситуация". Была указана ошибка в системе аварийной детонации.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен с космодрома Сохэ.

Следующая попытка вывести спутник на орбиту запланирована на октябрь.

Напомним, что предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. На тот раз ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.

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