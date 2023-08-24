Попытка запуска разведывательного спутника КНДР завершилась неудачно

Вторая попытка КНДР запустить разведывательный спутник закончилась неудачно из-за проблем, возникших на третьем этапе полета ракеты-носителя.

Вторая попытка КНДР запустить разведывательный спутник закончилась неудачно из-за проблем, возникших на третьем этапе полета ракеты-носителя.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Министерство обороны Японии зафиксировало падение нескольких частей ракеты КНДР. Согласно информации ЦТАК, "полет первой и второй ступеней новой ракеты-носителя прошел нормально, но во время полета третьей ступени произошла нештатная ситуация". Была указана ошибка в системе аварийной детонации.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен с космодрома Сохэ.

Следующая попытка вывести спутник на орбиту запланирована на октябрь.

Напомним, что предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. На тот раз ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.