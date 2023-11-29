Популярный немецкий политик резко раскритиковала главу МИД ФРГ

Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт резко осудила высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что задача политики не заключается в обеспечении молчания оружия.

Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт резко осудила высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что задача политики не заключается в обеспечении молчания оружия.

Как передает Report, Вагенкнехт написала на своей странице в социальной сети Facebook: "Что же тогда является задачей политики? Какая безответственная и искаженная логика!".

Кроме того, Вагенкнехт вспомнила слова Бербок о том, что страны Европы "ведут войну против России», и добавила, что министр стала заметной благодаря своим "дипломатическим промахам".

Заявление о войне против России было сделано Бербок 24 января на заседании ПАСЕ. В ответ на это высказывание МИД Германии уточнил, что поддержка Украины не означает причастность Германии к конфликту.

По информации обозревателя Spiegel Кристофа Шульта, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за своих высказываний. В статье говорится, что эмир сильно разозлился из-за высказываний Бербок в интервью немецкому телеканалу ZDF. Перед встречей Бербок заявила на телевидении, что одной из основных тем ее переговоров с эмиром Катара будут "требования об отказе от спонсирования терроризма".