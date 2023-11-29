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Популярный немецкий политик резко раскритиковала главу МИД ФРГ

Популярный немецкий политик резко раскритиковала главу МИД ФРГ Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт резко осудила высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что задача политики не заключается в обеспечении молчания оружия.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 07:54
Популярный немецкий политик резко раскритиковала главу МИД ФРГ

Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт резко осудила высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что задача политики не заключается в обеспечении молчания оружия.

Как передает Report, Вагенкнехт написала на своей странице в социальной сети Facebook: "Что же тогда является задачей политики? Какая безответственная и искаженная логика!".

Кроме того, Вагенкнехт вспомнила слова Бербок о том, что страны Европы "ведут войну против России», и добавила, что министр стала заметной благодаря своим "дипломатическим промахам".

Заявление о войне против России было сделано Бербок 24 января на заседании ПАСЕ. В ответ на это высказывание МИД Германии уточнил, что поддержка Украины не означает причастность Германии к конфликту.

По информации обозревателя Spiegel Кристофа Шульта, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за своих высказываний. В статье говорится, что эмир сильно разозлился из-за высказываний Бербок в интервью немецкому телеканалу ZDF. Перед встречей Бербок заявила на телевидении, что одной из основных тем ее переговоров с эмиром Катара будут "требования об отказе от спонсирования терроризма".

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