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Популярный блогер умер в 19 лет

Популярный блогер умер в 19 лет Популярный блогер Лендон Клиффорд (Landon Clifford), который вместе со своей женой Камрин (Camryn) вел YouTube-канал CamFam, умер в 19 лет.
Другие страны
26 августа 2020 г. 03:57
Популярный блогер умер в 19 лет
Лендон Клиффорд с супругой Камрин

Популярный блогер Лендон Клиффорд (Landon Clifford), который вместе со своей женой Камрин (Camryn) вел YouTube-канал Cam&Fam, умер в 19 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом его супруга сообщила в Instagram.

Жена Клиффорда рассказала, что последние шесть дней своей жизни он провел в коме. Камрин добавила, что после смерти ее муж стал донором органов, и подчеркнула, что таким образом он "умер, спасая жизни других людей".

"Он должен был вести своих дочерей к алтарю. Он должен был умереть от старости вместе со мной. Невозможно описать словами ту боль, которую я чувствую", - написала жена Клиффорда. Она подчеркнула, что постарается сделать все, чтобы их дочери знали, как сильно отец любил их.

На YouTube-канал Клиффорда и его жены Камрин Cam&Fam подписаны 1,29 миллиона человек. В 2017 году, когда им было по 16 лет, Камрин родила дочь, в мае 2020 года на свет появился их второй ребенок. YouTube-канал посвящен их семейной жизни, воспитанию детей, а также беременности и родам. 

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