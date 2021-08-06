Популярные пляжи в США залило нефтью

В США из перевернутого грузового судна возле побережья штата Джорджия произошла большая утечка нефти. Несколько популярных пляжей страны залило топливом, когда корабль распилили на восемь частей во время спасательной операции.

В США из перевернутого грузового судна возле побережья штата Джорджия произошла большая утечка нефти. Несколько популярных пляжей страны залило топливом, когда корабль распилили на восемь частей во время спасательной операции.

Как передает Report, об этом пишет The Independent .

Южнокорейский танкер выбросило на берег Джорджии еще в сентябре 2019 года. Судно Golden Ray, которое перевозило нефть и 4 200 автомобилей, село на мель, а затем перевернулось близ порта города Саванна. Для того, чтобы разобрать обломки, спасатели разрезали их на 8 частей после его начали убирать одну за другой. Однако, когда в конце июля этого года оперативные бригады попытались сдвинуть с места шестую часть, на туристические пляжи Джорджии хлынула сырая нефть. Пострадали в том числе и берега островов Сент-Саймонс и Джекил.

Порядка 70 специалистов приступили к устранению последствий разлива нефти. Издание отмечает, что вблизи обломков почернели 4 километра песка и травы. Топливо разлилось к югу от пляжного курорта на острове Сент-Саймонс, испачкав скалистый берег возле маяка, являющегося местной достопримечательностью, а также часть поля для гольфа.

В основном экипажу удалось сдержать разлив нефти в водах вокруг перевернувшегося судна, однако часть ее все же сумела преодолеть защитный барьер из спасательных лодок, достигнув пляжа. После этого бригады начали работать над удалением с пляжа пропитанного жидкостью песка.