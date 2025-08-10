Популярные пешеходные маршруты в Израиле будут закрыты из-за аномальной жары

В Израиле популярные туристические маршруты закрываются из-за ожидаемой на этой неделе сильной жары.

В Израиле популярные туристические маршруты закрываются из-за ожидаемой на этой неделе сильной жары.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили в израильской полиции.

Согласно информации, из-за предстоящей жаркой погоды ограничение будет действовать как минимум до 12 августа. В частности, туристы не смогут посетить долину Кельт, Иудейскую пустыню и Иорданскую долину.

Отметим, что в районе Мертвого моря к концу этой недели ожидается повышение температуры до 47 градусов.