Популярные пешеходные маршруты в Израиле будут закрыты из-за аномальной жары

10 августа 2025 г. 14:03
В Израиле популярные туристические маршруты закрываются из-за ожидаемой на этой неделе сильной жары.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили в израильской полиции.

Согласно информации, из-за предстоящей жаркой погоды ограничение будет действовать как минимум до 12 августа. В частности, туристы не смогут посетить долину Кельт, Иудейскую пустыню и Иорданскую долину.

Отметим, что в районе Мертвого моря к концу этой недели ожидается повышение температуры до 47 градусов.

Версия на английском языке Police shut down popular hiking routes due to extreme hot weather conditions
Версия на азербайджанском языке İsraildə məşhur marşrutlar üzrə gəzintilər isti hava səbəbindən təxirə salınıb

