Популярность Макрона среди французской молодежи снизилась

Объявление президентом Франции Эмманюэлем Макроном об ужесточении мер по борьбе с эпидемией коронавируса вызвало резкое снижение его популярности среди молодежи.

Объявление президентом Франции Эмманюэлем Макроном об ужесточении мер по борьбе с эпидемией коронавируса вызвало резкое снижение его популярности среди молодежи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного службой Ifop по заказу еженедельной газеты Le Journal du Dimanche и опубликованного ею в воскресенье.

Эти меры включают обязательную вакцинацию медперсонала, расширение использования санитарных пропусков, без которых теперь доступ в кинотеатры, на концерты, в кафе и рестораны, в музеи и супермаркеты будет невозможен.

Недовольство молодежи в отношении лидера страны усилилось на 13 процентных пунктов (п. п.) и находится в группе респондентов в возрасте от 18 до 24 лет на уровне в 51%. Действия Макрона, который, в частности, выступает за увольнение с работы невакцинировавшихся, осуждают 68% людей в возрастной группе от 25 до 34 лет и 66% респондентов в группе от 35 до 49 лет - в обоих случаях отмечен рост недовольства на 7 п. п. При этом весьма заметно выражено неприятие мер в среде ремесленников и работников торговли - оно увеличилось на 15 п. п. и составляет 70%. В кругах владельцев фирм и предприятий число недовольных увеличилось на 13 п. п. (67%), тогда как у средних слоев населения, в частности служащих, рост показателя составил 11 п. п. (68%), в среде рабочих недовольство возросло на 8 п. п. (74%).

В политическом плане наиболее негативно оценивают меры Макрона сторонники крайне левых и крайне правых партий - "Неподчинившейся Франции" (усиление показателя на 21 п. п.) и "Национального объединения" (6 п. п.).