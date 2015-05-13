​Популяция индийских львов выросла более чем на четверть

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Индии за пять лет на 27% выросла популяция индийских львов.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, об этом сообщили власти страны.

Их число увеличилось с 411 в 2010 году до 523 в 2015-м, рассказал главный министр штата Гуджарат Анандибен Пател, сославшись на итоги проводившегося недавно учета численности хищников.

Индийские львы в большинстве своем обитают в заповедном Гирском лесу в Гуджарате.

Популяция этих львов, ранее повсеместно обитавших на территории южной Евразии, резко сократилась к началу XX века - в основном из-за охоты на них и засухи.

В XX веке, благодаря запрету на отстрел львов и другим мерам по их защите, количество индийских львов значительно возросло.