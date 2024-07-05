Попавшая в аварию советник президента Сирии умерла в больнице

Советник президента Сирии Луна аш-Шибль умерла в больнице после того, как попала 2 июля в ДТП под Дамаском, она находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Советник президента Сирии Луна аш-Шибль умерла в больнице после того, как попала 2 июля в ДТП под Дамаском, она находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Как передает Report , об этом сообщило государственное агентство SANA со ссылкой на канцелярию главы арабской республики.

Отметим, что 2 июля автомобиль, в котором находилась аш-Шибль, вылетел с дороги на обочину и попал в аварию. Водитель, находившийся за рулем, остался жив и взят под стражу. Советник сирийского президента была госпитализирована с серьезной черепной травмой и помещена в реанимацию.

Аш-Шибль, 1975 года рождения, была назначена советником главы государства в 2020 году, ранее она возглавляла информационно-политическое бюро в администрации президента. По профессии журналист, работала на сирийском телевидении и телеканале Al Jazeera до 2010 года. Ее муж - председатель национального союза студентов, депутат парламента Омар Саати.