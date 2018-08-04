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    Помпео заявил о намерении США выделить $300 млн на укрепление безопасности в Азии

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен выделить около $300 млн на укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Сингапуре в рамках мероприятий по линии АСЕАН.

    «В рамках нашего курса по продвижению региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе было принято решение о выделении 300 млн долларов», — заявил Помпео.

    Госсекретарь США отметил, что это будет способствовать достижению «приоритетов» в сфере обеспечения морской безопасности, гуманитарной помощи и противодействию транснациональным угрозам. 

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