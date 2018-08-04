Помпео заявил о намерении США выделить $300 млн на укрепление безопасности в Азии

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен выделить около $300 млн на укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Сингапуре в рамках мероприятий по линии АСЕАН.

«В рамках нашего курса по продвижению региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе было принято решение о выделении 300 млн долларов», — заявил Помпео.

Госсекретарь США отметил, что это будет способствовать достижению «приоритетов» в сфере обеспечения морской безопасности, гуманитарной помощи и противодействию транснациональным угрозам.