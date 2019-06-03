Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение

США готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведет атомное оружие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в интервью немецкой газете Rheinische Post.

"Мы гарантируем, что Иран никогда не станет обладать атомным оружием. Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он будет готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности для производства атомного оружия, которое представляет угрозу миру", - сказал Помпео.

Касаясь заключенной в 2015 году сделки с Ираном, госсекретарь отметил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, она "напрямую" ведет к обладанию Ираном ядерного оружия.

"Я считаю совершенно так же. Этого нельзя принять, поэтому мы вышли из сделки", - заметил Помпео.

"Кроме того, мы не можем закрывать глаза на то, что от Ирана исходят и другие угрозы, непосредственно в Германии, в центре Европы. Иранская ракетная программа развивается, Иран везде в мире размещает членов движения "Хезболлах", осуществляет атаки в Европе", - утверждал госсекретарь США. По его словам, "ядерная сделка ничего в этом не изменила".