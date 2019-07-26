Помпео заявил о готовности поехать в Тегеран для переговоров

Госсекретарь США Майк Помпео готов при необходимости поехать в Тегеран для переговоров.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом он заявил в интервью Bloomberg.

"Конечно, если это потребуется, я с радостью (поеду туда)", - цитирует его агентство.

Отношения двух стран вновь обострились после решения Трампа разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.