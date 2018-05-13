Помпео заявил, что у США нет цели сменить власть в КНДР

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ США нужны долгосрочные договоренности с КНДР, а не смена власти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, президент США Дональд Трамп будет стремиться к "долгосрочному соглашению", а не к смене северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Мы надеемся, что Ким хочет стратегических изменений, а президент Трамп готов в этом помочь", — сказал Помпео, который ранее посетил КНДР во второй раз.