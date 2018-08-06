Помпео заявил, что Трамп намерен заставить Иран "вести себя как нормальная страна"

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Вашингтон будет продолжать строгое соблюдение санкционного режима в отношении Тегерана до тех пор, пока иранское правительство не сменит свой курс радикальным образом.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

По его словам, американский президент Дональд Трамп открыт к ведению диалога с Ираном, однако Тегерану придётся произвести «огромные перемены».

Помпео добавил, что Трамп намерен заставить Иран «вести себя как нормальная страна».