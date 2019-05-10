​Помпео заявил, что США не стремятся к войне с Ираном

Администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"[За] последние несколько недель Иран предпринял ряд угрожающих действий, [сделал несколько] угрожающих заявлений. Ответ США и наших союзников был ясен: мы не стремимся к войне. Но продолжающиеся 40 лет убийства американских солдат, нападения на американские объекты и взятие заложников являются постоянным напоминанием того, что мы должны защищаться", - утверждает Помпео.

"Тегеран должен понимать, что на любое нападение с их стороны или их союзников на интересы или граждан США будет дан быстрый и решительный ответ", - подчеркнул он.

Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.