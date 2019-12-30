Помпео: Я намерен оставаться на посту и продолжать выполнять обязанности госсекретаря

Майкл Помпео намерен оставаться госсекретарем США до тех пор, пока президент США Дональд Трамп хочет видеть его на этом посту.

Как передает Report, об этом он заявил в понедельник в интервью телекомпании Fox News, отвечая на вопрос о возможности выдвижения его кандидатуры на выборах в Сенат Конгресса США от штата Канзас на предстоящих в ноябре 2020 года выборах.

"Я намерен оставаться на посту и продолжать выполнять обязанности госсекретаря США при президенте Дональде Трампе, - отметил Майкл Помпео. - Я неоднократно заявлял об этом. Я намерен и впредь заявлять об этом, и до тех пор, пока президент Трамп желает видеть меня на этом посту, мне есть что делать".