​Помпео заявил, что доволен переговорами с Лавровым в Финляндии

Госсекретарь США Майкл Помпео высоко оценивает состоявшиеся в понедельник между ним и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым переговоры.

Об этом глава внешнеполитического ведомства США сообщил журналистам по завершении встречи с российским коллегой, состоявшейся в рамках министерского заседания Арктического совета в финском городе Рованиеми, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это был хороший разговор, - сказал Помпео. - Мы затронули широкий спектр вопросов".

Как отметил Помпео, они с Лавровым попытались определить сферы, в которых Россия и США могли бы действительно продвинуться вперед. "Интересы у нас [России и США] определенно разные. [Однако] присутствовало желание начать находить пути, на которых мы можем добиться настоящего прогресса в тех областях, в которых наши (российские и американские - прим. ТАСС) интересы совпадают, какими бы узкими те ни были. Надеюсь, мы можем этого добиться", - подчеркнул шеф американской дипломатии, передает агентство Reuters.

Глава МИД России ранее выразил мнение, что им с госсекретарем США удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в пятницу по инициативе американской стороны.