Помпео встретится с генсеком НАТО.

Как передаёт Report, со ссылкой на ТАСС, госсекретарь США Майк Помпео встретится 3 сентября в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Они обсудят текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящим встречам, включая следующую встречу министров иностранных дел стран НАТО и встречу лидеров государств — членов НАТО в декабре",-слова представителя Североатлантического альянса.

Отмечается, что они также обсудят мирный процесс и миссию НАТО в Афганистане.