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Помпео встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - ФОТО

​Помпео встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Встретился с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом сегодня, чтобы обсудить беспрецедентные нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии», — указал он.

Как добавил дипломат, американская сторона поддерживает как саму Саудовскую Аравию, так и право арабского государства на самооборону.

«Угрожающее поведение иранского режима недопустимо», — отметил госсекретарь.

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