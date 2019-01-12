Помпео: все причастные к убийству Кашикчи должны понести заслуженное наказание

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ США будут настаивать на привлечении к ответственности всех без исключения причастных к убийству журналиста Джамаля Кашикчи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, прибывший в рамках ближневосточного турне в Абу-Даби.

"Мы хотим, чтобы все причастные к делу Кашикчи заплатили за это", - заявил глава американской дипломатии телеканалу Al-Hadath.

При этом он исключил, что какой-либо из исходов дела сможет отразиться на отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

"Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что отношения с Саудовской Аравией не могут быть ограничены делом Кашикчи", - добавил Помпео.

Ранее, Генеральная прокуратура Саудовской Аравии объявила о проведении первого заседания суда по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.