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    Помпео: все причастные к убийству Кашикчи должны понести заслуженное наказание

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ США будут настаивать на привлечении к ответственности всех без исключения причастных к убийству журналиста Джамаля Кашикчи.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, прибывший в рамках ближневосточного турне в Абу-Даби.

    "Мы хотим, чтобы все причастные к делу Кашикчи заплатили за это", - заявил глава американской дипломатии телеканалу Al-Hadath.

    При этом он исключил, что какой-либо из исходов дела сможет отразиться на отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

    "Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что отношения с Саудовской Аравией не могут быть ограничены делом Кашикчи", - добавил Помпео. 

    Ранее, Генеральная прокуратура Саудовской Аравии объявила о проведении первого заседания суда по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашикчи

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