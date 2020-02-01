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Помпео: Визит в Минск приближает решение вопроса о снятии санкций с Беларуси

Помпео: Визит в Минск приближает решение вопроса к снятию санкций

Визит в Минск приближает решение вопроса  о снятии санкций в отношении Беларуси.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Белоруссия должна самостоятельно выбрать путь развития, не поддаваясь какой-либо силе, отметил Госсекретарь, подчеркнув, что США рассчитывают на более глубокие отношения с Беларусью.

Помпео заявил, что Лукашенко заверил его в незыблемости независимости и суверенитета Беларуси.

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