Помпео: Визит в Минск приближает решение вопроса о снятии санкций с Беларуси

Визит в Минск приближает решение вопроса о снятии санкций в отношении Беларуси.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Белоруссия должна самостоятельно выбрать путь развития, не поддаваясь какой-либо силе, отметил Госсекретарь, подчеркнув, что США рассчитывают на более глубокие отношения с Беларусью.

Помпео заявил, что Лукашенко заверил его в незыблемости независимости и суверенитета Беларуси.