​Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера

Соединённые Штаты с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«То, что так произошло, вызывает сожаление», — сказал он в интервью Fox News.

Как утверждает Помпео, благодаря средствам, которые Тегеран потенциально может выручить от продажи нефти, перевозимой танкером, у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «будет больше денег, больше благосостояния, больше ресурсов для продолжения своей кампании террора».

Ранее иранский танкер Grace 1, который в начале июля был задержан военными Великобритании по подозрению в доставке нефти в Сирию, покинул Гибралтар.