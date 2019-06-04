Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС

Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что ЕС будет выстраивать энергопоставки без связи с Россией. Как передает Report со ссылкой на RIA Novosti, в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили, какие риски связаны с проектом газопровода "Северный поток - 2".

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно подойдет к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России. Мы знаем историю отношений между Европой и Россией, и мы знаем, что во времена конфликтов русские используют все доступные им инструменты, чтобы европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах, но не в интересах России. Мы надеемся, что Европа все сделает правильно", - сказал Помпео.

На вопрос, будут ли санкции против нидерландских компаний по "Северному потоку — 2", Помпео заявил, что заранее ничего говорить не будет. Аналогичный ответ он дал и на вопрос о том, могут ли голландские компании быть исключены из подобных санкций.