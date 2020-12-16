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Помпео ушел на карантин

Помпео ушел на карантин Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом.
Другие страны
16 декабря 2020 г. 19:27
Помпео ушел на карантин
Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента США.

При этом он подчеркнул, что у самого Помпео коронавирусной инфекции в результате теста не обнаружено.

"Госсекретарь прошел тест, результат является отрицательным", - сказал этот американский дипломат. Тем не менее, по его словам, Помпео, следуя рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, "будет находиться на карантине".

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