Помпео ушел на карантин

Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом.

Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента США.

При этом он подчеркнул, что у самого Помпео коронавирусной инфекции в результате теста не обнаружено.

"Госсекретарь прошел тест, результат является отрицательным", - сказал этот американский дипломат. Тем не менее, по его словам, Помпео, следуя рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, "будет находиться на карантине".