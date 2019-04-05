Помпео: Лидеры США и КНДР встретятся вновь

Госсекретарь США Майкл Помпео уверен, что американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся вновь, и рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом шеф американской дипломатии заявил в пятницу в эфире телеканала CBS.

На вопрос о том, проведут ли лидеры США и КНДР третью встречу, Помпео ответил: "Уверен, что она состоится". На вопрос о том, произойдет ли это скоро, Помпео ответил: "Я надеюсь на это". "После саммита в Ханое мы стали лучше понимать друг друга, позиции обеих сторон, - добавил Помпео. - В этом отношении лидерам удалось добиться успеха".

Госсекретарь заверил, что контакты между представителями США, КНДР и Южной Кореи не прекращаются. "После Ханоя у нас имели место переговоры относительно того, как действовать дальше", - констатировал Помпео.