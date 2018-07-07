Помпео: Трамп гарантирует КНДР светлое будущее при условии полной денуклеаризации

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп гарантирует КНДР светлое будущее, но при условии, что ядерная проблема страны будет окончательно решена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу американский госсекретарь Майкл Помпео, находящийся с официальным визитом в Пхеньяне.

"Президент Трамп гарантирует Северной Корее светлое будущее. Но для этого необходимо, чтобы была проведена полная денуклеаризация", - приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее в субботу Помпео начал второй раунд переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Госсекретарь в пятницу прибыл уже с третьим визитом в КНДР. Он покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.