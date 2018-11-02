Помпео: США выведут из-под действия антииранских "нефтяных" санкций восемь стран

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты временно выведут из-под действия антииранских "нефтяных" санкций восемь стран, эти переговоры еще продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен восстановлению американских санкций в отношении энергетического сектора Ирана.

"США собираются предоставить временные исключения для восьми стран, но только потому, что они продемонстрировали значительное сокращение импорта иранской нефти и сотрудничество по многим другим вопросам, а также сделали важные шаги по направлению к тому, чтобы свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти", - отметил госсекретарь.

М.Помпео отметил, что США добились сокращения экспорта иранской нефти на 1 млн баррелей даже без восстановления "энергетических" санкций.

"Мы ожидаем сокращение экспорта иранской сырой нефти на 1 млн баррелей еще до вступления в силу санкций", - добавил он.

Госсекретарь также заявил, что США будут делать гуманитарные исключения из антииранских санкций, в том числе для покупки Тегераном медикаментов.