Помпео: США убедили партнеров в Европе в бесперспективности ядерной сделки с Ираном

Соединенным Штатам удалось убедить своих партнеров в Европе в том, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не сработает и не принесет мир на Ближний Восток из-за действий Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Нью-Йорке.

Госсекретарь охарактеризовал как "продуктивные" три дня, в ходе которых США обсуждали со своими европейскими партнерами ситуацию с дальнейшим выполнением СВПД.

"Мы видим, как европейцы формируют позицию в связи с недавними атаками в Саудовской Аравии, мы разъясняем, что это совершил Иран. Теперь они встали на нашу сторону и заявляют, что СВПД в его нынешнем формате не сработает, не решит мировые проблемы и не создаст стабильность на Ближнем Востоке", - пояснил Помпео.