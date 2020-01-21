Помпео: США работают над сменой власти в Венесуэле

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США работают с мировым сообществом над сменой власти в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Проект, над которым мы работаем, должен привести к тому, что (президент Николас – ред.) Мадуро уйдет и народ Венесуэлы сможет провести свободные и честные выборы. Мы работаем со странами Южной Америки, Центральной Америки и Европы, странами всего мира, чтобы добиться этого результата", - заявил М.Помпео, добавив, что считает стратегию, которую США ведут в отношении Венесуэлы, действенной и что менять ее не нужно.

По его словам, Н.Мадуро все еще стоит у власти, создавая "один из крупнейших гуманитарных кризисов в мировой истории".

Ранее Н.Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с США, но предпочел бы поговорить напрямую с президентом Дональдом Трампом, так как считает, что М.Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несет ответственность за Д.Трампа в его политике в отношении Венесуэлы.