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    Помпео: США продолжат наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ США продолжат наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке по мере появления целей.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

    "США останутся надежным партнером в борьбе с терроризмом. Наши авиаудары в регионе продолжатся по мере появления целей. Мы продолжим работать с нашими партнерами по коалиции для разгрома ИГ. Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие", - сказал он, выступая в Американском университете в Каире.

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