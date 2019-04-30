Помпео: США поддерживают стремление венесуэльцев к демократии

Вашингтон полностью поддерживает венесуэльский народ в стремлении к демократии.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя призывы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы, к перевороту.

"Сегодня временный президент Хуан Гуайдо объявил о начале Operación Libertad (Операции "Свобода" - ред.). Власти США полностью поддерживают венесуэльский народ в их стремлении к свободе и демократии. Демократия не может потерпеть поражение", - написал М.Помпео у себя в Twitter.