Помпео: США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием

"Я передал письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН о том, что США инициируют восстановление всех санкций ООН против Ирана. Этот процесс приведет к тому, что санкции вступят в силу спустя 30 дней с сегодняшнего дня".

"Я передал письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН о том, что США инициируют восстановление всех санкций ООН против Ирана. Этот процесс приведет к тому, что санкции вступят в силу спустя 30 дней с сегодняшнего дня".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, США никогда не позволят Ирану свободно покупать и продавать самолеты, танки, ракеты и другие типы обычных вооружений.

"Мы никогда не позволим Исламской Республике Иран обладать каким-либо ядерным оружием", - заявил он.