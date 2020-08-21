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Помпео: США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием

Помпео: США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием "Я передал письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН о том, что США инициируют восстановление всех санкций ООН против Ирана. Этот процесс приведет к тому, что санкции вступят в силу спустя 30 дней с сегодняшнего дня".
Другие страны
21 августа 2020 г. 02:09
Помпео: США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Майк Помпео

"Я передал письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН о том, что США инициируют восстановление всех санкций ООН против Ирана. Этот процесс приведет к тому, что санкции вступят в силу спустя 30 дней с сегодняшнего дня".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, США никогда не позволят Ирану свободно покупать и продавать самолеты, танки, ракеты и другие типы обычных вооружений.

"Мы никогда не позволим Исламской Республике Иран обладать каким-либо ядерным оружием", - заявил он.

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