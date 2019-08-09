Помпео заявил, что США и Турция достигли прогресса на переговорах по Сирии в Анкаре

Турция и США в ходе состоявшихся в Анкаре переговоров достигли значительного прогресса на пути к созданию устойчивого механизма обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии.

Как передаёт Report, такое мнение высказал в пятницу на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Рад, что переговоры между США и Турцией привели к значительному прогрессу в создании устойчивого механизма для решения общих проблем, связанных с безопасностью на северо-востоке Сирии. Создание зон безопасности стало бы большим шагом на пути к достижению мира и безопасности", - написал Помпео.