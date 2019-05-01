Помпео: США готовы прибегнуть к военной операции в Венесуэле в случае необходимости

США будут готовы подключить армию к решению венесуэльского кризиса, если в этом будет необходимость.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Военная операция возможна. Если это потребуется, то США сделают это", - сказал госсекретарь.
При этом он добавил, что в администрации США предпочли бы увидеть мирное решение проблемы.
Напомним, не менее 83 человек были задержаны накануне в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости