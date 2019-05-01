Помпео: США готовы прибегнуть к военной операции в Венесуэле в случае необходимости

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США будут готовы подключить армию к решению венесуэльского кризиса, если в этом будет необходимость.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Военная операция возможна. Если это потребуется, то США сделают это", - сказал госсекретарь.

При этом он добавил, что в администрации США предпочли бы увидеть мирное решение проблемы.

Напомним, не менее 83 человек были задержаны накануне в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства.