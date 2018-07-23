Помпео сравнил иранское правительство с мафией

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководство Ирана в коррупции и нарушении прав человека.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

"Уровень коррупции и богатства религиозных лидеров показывает, что Ираном руководит то, что больше напоминает мафию, чем обычное правительство", — заявил он в ходе выступления в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии.

Как отмечается, речь Помпео была приурочена к грядущей 40-й годовщине исламской революции в Иране.