Помпео сравнил иранское правительство с мафией

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководство Ирана в коррупции и нарушении прав человека.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.
"Уровень коррупции и богатства религиозных лидеров показывает, что Ираном руководит то, что больше напоминает мафию, чем обычное правительство", — заявил он в ходе выступления в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии.
Как отмечается, речь Помпео была приурочена к грядущей 40-й годовщине исламской революции в Иране.
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