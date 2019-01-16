Помпео совершит отложенный ранее визит в Кувейт

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшие дни посетит Кувейт.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, министр иностранных дел Кувейта Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах провел телефонный разговор с Помпео, который прервал свое ближневосточное турне из-за кончины родственника.

Глава МИД Кувейта выразил соболезнования госсекретарю США.

Помпео, в свою очередь, сообщил, что намерен в ближайшие дни совершить визит в Кувейт, которой он был вынужден отложить.

В рамках недельного турне по шести странам региона Персидского залива Помпео посетил Иорданию, Ирак, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию и Оман.

После Омана Помпео был вынужден прервать ближневосточное турне и отложить визит в Кувейт.