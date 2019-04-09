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Помпео сообщил Турции о ее исключении из программы создания F-35 при развертывании С-400

​Помпео сообщил Турции о ее исключении из программы создания F-35 при

Госсекретарь США Майкл Помпео уведомил власти Турции о том, что после развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 Анакара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. 

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом глава американской дипломатии сообщил на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената по ассигнованиям.

На вопрос сенатора о том, сделал ли он это, Помпео коротко ответил: "Да".

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