Помпео сообщил Турции о ее исключении из программы создания F-35 при развертывании С-400

Госсекретарь США Майкл Помпео уведомил власти Турции о том, что после развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 Анакара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом глава американской дипломатии сообщил на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената по ассигнованиям.

На вопрос сенатора о том, сделал ли он это, Помпео коротко ответил: "Да".