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Помпео сообщил о переговорах в Катаре и Афганистане

Помпео сообщил о переговорах в Катаре и Афганистане Госсекретарь США Майкл Помпео посетил Катар и Афганистан для обсуждения афганского урегулирования, точные даты поездки не сообщаются.
Другие страны
2 января 2021 г. 22:35
Помпео сообщил о переговорах в Катаре и Афганистане
Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео посетил Катар и Афганистан для обсуждения афганского урегулирования, точные даты поездки не сообщаются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в субботу в Twitter Помпео размещена запись о посещении этих стран, а также фотографии с проведенных встреч.

"Преодолено много миль до Катара и Афганистана и обратно для переговоров. Спасибо (главе МИД Катара) Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани, (главе Высшего совета по национальному примирению Афганистана) Абдулле Абдулле и (президенту Афганистана) Ашрафу Гани за проведение этих встреч… Афганцы в итоге обсуждают мир и примирение между собой. Какой невероятный прогресс".

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Версия на азербайджанском языке Pompeo Qətər və Əfqanıstanda səfərdə olub

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