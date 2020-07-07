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Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США

Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США "Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это", - сказал Помпео
Другие страны
7 июля 2020 г. 09:39
Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США

Соединенные Штаты рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

"Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это", - сказал Помпео, отвечая на вопрос телеведущей о том, следует ли США рассмотреть возможность запрета работы китайских соцсетей, в том числе приложения TikTok, которое ранее уже запретили в Индии.

"Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах людей, могу заверить вас, что Соединенные Штаты сделают все как надо", - сказал Помпео.

Отвечая на вопрос о том, порекомендовал ли бы он устанавливать на телефонах TikTok, Помпео заявил, что посоветовал бы использовать это приложение только в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".

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