​Помпео рассказал о телефонном разговоре со спикером парламента Ирака

Госсекретарь США Майк Помпео и спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси в ходе телефонного разговора обсудили необходимость снижения уровня напряженности в Ираке и на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы признали необходимость снижения уровня напряженности в Ираке и регионе, а также совместной работы с целью построения независимого и сильного Ирака", - написал Помпео в Twitter.

Кроме того, как сообщил госдепартамент США, Помпео и аль-Хальбуси обсудили недавно принятое решение президента США Дональда Трампа "о принятии защитных мер в ответ на неминуемую угрозу жизням американцев".