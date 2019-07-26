Помпео провёл переговоры с президентом Афганистана

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента.

"24 июля госсекретарь Помпео и президент Гани поговорили по телефону и согласились с тем, что настало время активизировать усилия по достижению согласованного прекращения войны в Афганистане", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В ходе беседы Помпео проинформировал Гани, что направил в Кабул председателя объединённого комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда и спецпредставителя страны по Афганистану Залмая Халилзада для обсуждения следующих шагов.