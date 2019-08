​Помпео призвал усилить международное давление на Иран

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал союзников и партнёров Вашингтона усилить давление на Иран, пока тот "не прекратит своё дестабилизирующее поведение".

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в публикации госсекретаря в Twitter.

"Мы призываем наших союзников и партнёров усилить давление на иранский режим, пока он не прекратит своё дестабилизирующее поведение", - заявил Помпео.

Также он заявил, что "истекает время" до того, как эмбарго ООН на поставки оружия Ирану утратит свою силу.

The clock is ticking. Time remaining before the UN arms embargo on Iran expires and Qasem Soleimani’s travel ban ends. We urge our allies and partners to increase the pressure on the Iranian regime until it stops its destabilizing behavior. https://t.co/oxsXNiJ4Q3 pic.twitter.com/o4HpES3GKs